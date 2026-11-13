Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Πιέσεις Νετανιάχου σε Τραμπ για το Ιράν

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν .

Αυτό τόνισαν στο Axios τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η επίσκεψη του Ρόμαν Γκόφμαν, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι μια τέτοια επίθεση είναι λιγότερο πιθανή, καθώς προτιμά την τρέχουσα στρατηγική της άσκησης πίεσης στην Τεχεράνη μέσω οικονομικών κυρώσεων και αποκλεισμού των λιμανιών της, ωστόσο ο ίδιος αναφέρει ότι θα μπορούσε να επανέλθει στη χρήση στρατιωτικής ισχύος, εάν κριθεί απαραίτητο.

O Γκόφμαν θα έχει συνάντηση και με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, ανέφεραν οι πηγές. Σύμφωνα με μία από αυτές, αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Μοσάντ, CIA, και Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του Axios.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ

H επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ έρχεται σε μία στιγμή που είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό γιατί μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ ο πολιτικός του αντίπαλος, Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης κατά 14 ημέρες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Νετανιάχου παραμένει μεταβατικός πρωθυπουργός διατηρώντας τον έλεγχο της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios, στελέχη της ισραηλινής αντιπολίτευσης φοβούνται ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να επιχειρήσει να προκαλέσει νέα στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν ή ακόμη και να οδηγήσει την Τεχεράνη σε μια επίθεση κατά του Ισραήλ, με στόχο να υπονομεύσει την προσπάθεια του Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σε περίπτωση που ο Άιζενκοτ καταφέρει να συγκεντρώσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη, ο Νετανιάχου θα απομακρυνθεί από την πρωθυπουργία.