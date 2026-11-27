Την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Νέαρχος» στις ελληνικές θάλασσες χαιρέτισε το Πολεμικό Ναυτικό, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθερίου Κατάρα.

Στην ανάρτηση εκφράζεται η ικανοποίηση της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, με ιδιαίτερη αναφορά στην απόδοση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν τα μέλη του πληρώματος.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει ο αρχηγός ΓΕΝ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο «Νέαρχος» πρόκειται σύντομα να συναντήσει τη φρεγάτα «Κίμων», με τα δύο πλοία να αποτελούν μέρος της ανανέωσης των δυνατοτήτων του ελληνικού στόλου.

Ο Αντιναύαρχος Κατάρας καλεί επίσης το πλήρωμα να συνεχίσει την αποστολή του με αποφασιστικότητα και υψηλό ηθικό, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική διατύπωση «με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η νέα φρεγάτα Belharra διαθέτει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος περίπου 122 μέτρων και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων, ενώ το πλήρωμά της αποτελείται από 120 άτομα.

Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται σύγχρονα ψηφιακά συστήματα επιτήρησης και εντοπισμού στόχων.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), στον οποίο συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των αισθητήρων του πλοίου.

Η φρεγάτα διαθέτει επίσης το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου CAPTAS-4, καθώς και το πλήρως ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Ολόκληρο το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΝ

Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής.

Σύντομα θα συνευρεθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας.

Καλώς ορίσατε

Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΝ