Στης δεκαετίας τα μισά: Το IndieWire ψηφίζει τις καλύτερες ταινίες των 2020ς

Οι λίστες του IndieWire είναι γούστο επίκτητο – και άμα. Ξεκινούν αποδίδοντας τιμή στο Ανεξάρτητο σινεμά, το οποίο άλλωστε γεννήθηκε η έκδοση να υπηρετεί, τα πάνε καλά, αν όχι άριστα, με την κάποιες φορές πλήρη υιοθεσία της ατμόσφαιρας της εποχής, αγαπούν μέχρι εξαρτήσεως τους νέους δημιουργούς (τους λησμονούν και εξίσου γρήγορα – Κλόε Ζάο και «Nomadland», δικαίως, αγνοούνται αν και σε ψηφοφορία 230 κριτικών που είχε δημοσιεύσει η έκδοση για το 2020 ήταν στο Νο. 1…), στηρίζουν εν γένει γυναικείες υπογραφές και, ειδικά φέτος, θυμήθηκαν ότι υπάρχει και blockbuster.

To τελευταίο καταλήφθηκε από τον Τομ Κρουζ που έχει μέσα και «Dead Reckoning» (Νο. 60) και «Top Gun: Maverick», αυτό μάλιστα κοτσαρισμένο στο Νο. 7! Υπάρχουν βέβαια και θλιβερές προσθήκες όπως το τελευταίο «Matrix», ή η «Furiosa» (λόγω Νο. 24) αλλά οι αδυναμίες όπως και τα πάθη πρέπει να είναι σεβαστά.

Εντυπωσιακά, όσο και «στημένα», χώρεσε το «Megalopolis» στο Νο. 100 (…), μια ταινία που καλό είναι να έχεις παραχώσει θετικά διακείμενος σε κάποια λίστα σου για να μην σε γδάρει το μέλλον, υπάρχει πληθώρα πραγματικά καλών ταινιών σε σοβαρά χαμηλές θέσεις («Close Your Eyes», Νο. 99), ο Λάνθιμος αρχίζει μάλλον ταχέως να παίρνει μια αναλογικότερη θέση στα πράγματα («Poor Things», Νο. 88), ο τελευταίος «κανονικός» Καράξ παρομοίως («Annette», Νο. 81), κατά μία έννοια και το «Titane» (Νο. 79 – αν και του αξίζει παράλειψη), ατυχώς και η «Ανατομία μιας Πτώσης» που είναι μια θέση κάτω από το…«Sinners» (66 και 65 αντίστοιχα), ενώ με το Νο. 57 του «Passages» του Άιρα Σακς σε παίρνουν τα δάκρυα από τα γέλια.

Την κόντρα «Barbie» και «Oppenheimer» κερδίζει η πρώτη με διαφορά (46 και 54 αντίστοιχα), το «Matrix Resurrections» είναι…καλύτερο από το «Benediction» (Νο. 50) του Τέρενς Ντέιβις, ο Σκολιμόφσκι φωλιάζει ανεκτά στο Νο. 47 με το «ΕΟ» του, ο υιός Παναχί κερδίζει, δικαίως ίσως, τον μπαμπά του (41 το «Hit the Road», 43 το «It Was Just an Accident»), χασκογελάς που απουσιάζει ο Φαρχαντί και το «A Hero» από τη λίστα, ενώ ας πούμε (τυπικό IW) είναι στο 36 το «Τα Πάντα Όλα», ο Κρόνενμπεργκ με το «The Shrouds», κόντρα στην ελληνική υπόθεση μετριότητας, φιγουράρει ψηλά (Νο. 39), χαίρεσαι για την «Χαμένη Κόρη» που σκαρφαλώνει στο Νο. 31, δεν απορείς που ο Σκορσέζε είναι στο Νο. 29, ενώ από το 20 και κάτω έχεις μια λίστα στην οποία αντιστοιχεί έτερο μακρυνάρι και δεν είναι πρέπον.

Ιδού η 20άδα, ολόληρη η λίστα υπάρχει εδώ.

01. Nickel Boys

02. The Zone of Interest

03. Aftersun

04. Tár

05. The Boy and the Heron

06. Lovers Rock

07. Top Gun: Maverick

08. Time

09. Drive My Car

10. Decision to Leave

11. Memoria

12. Nope

13. No Other Land

14. The Power of the Dog

15. The Beast

16. Asteroid City

17. Armageddon Time

18. La Chimera

19. Pacifiction

20. Never Rarely Sometimes Always