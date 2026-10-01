Στις 6 Οκτωβρίου η άφιξη του Ρούμπιο στην Αθήνα

Στην Αθήνα αναμένεται το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να συμμετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να φθάσει στην ελληνική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αναχώρησή του από την Αθήνα τοποθετείται το πρωί της 8ης Οκτωβρίου.

Η άμυνα και η ενέργεια αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς άξονες των συνομιλιών. Ο Στρατηγικός Διάλογος έχει εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με θεματολογία που εκτείνεται από την ασφάλεια και τις επενδύσεις έως την ενέργεια, το εμπόριο και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Στο ενεργειακό σκέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, γνωστή ως GSI, καθώς και ο ευρύτερος σχεδιασμός για την ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το σχήμα 3+1 Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – ΗΠΑ, το οποίο συνδέεται με ζητήματα περιφερειακής σταθερότητας, ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πληροφορία ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προβλέπεται στάση ή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Άγκυρα πριν ή μετά την παρουσία του στην Αθήνα.