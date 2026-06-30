Στις 28 Ιουλίου η λειτουργία του Μετρό προς Καλαμαριά

Την Τρίτη 28 Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.

Αυτή η ημερομηνία είναι ήδη τσεκαρισμένη στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος θα παραστεί στην τελετή εγκαινίων της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία θα είναι μικρότερη αυτής των εγκαινίων της βασικής γραμμής τον Νοέμβριο του 2024.

Για την οριστικοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας, που σε κάθε περίπτωση θα είναι ως το τέλος του επόμενου μήνα, αναμένεται η αυριανή ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαραίτητων πιστοποιήσεων απο την TUV, που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαρία προσθέτει υπόγεια γραμμή 4.78 χιλιομέτρων και πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το πρώτο διάστημα οι επιβάτες που θα κινούνται απο και προς τους πέντε αυτούς σταθμούς θα πρέπει να μετεπιβιβάζονται στη στάση “Μαρτίου” της βασικής γραμμής.