Στις 27 Απριλίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη

Για τις 27 Απριλίου ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σήμερα ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας νομιμοποίησης των διαδίκων, με τις δηλώσεις για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εκτός από τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες δηλώσεις έκαναν και 52 Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Παράλληλα, παράσταση προς την υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει και το ελληνικό δημόσιο.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την παράταση των Δικηγορικών Συλλόγων ανέλυσε για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο κ. Θεόδωρος Μαντάς και ο κ. Δημήτρης Βερβεσος.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Τρύφωνας Τσατσαρος δήλωσε μεταξύ άλλων πως: στην ενέργεια μας μας αυτή προβαίνουμε με απόλυτο σεβασμό στην μνήμη των θυμάτων των συγγενών και των τραυματιών. Μοναδικη μας στόχευση είναι η εξής: Να συμβάλουμε και εμείς στην διεύρυνση των συνθηκών αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

Στην επόμενη συνεδρίαση του στο Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να παρασταθούν κάποιοι ακόμα συγγενείς θυμάτων και τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο.