Στις 24 Ιουνίου η πανελλαδική απεργία των οικοδόμων και των συναφών επαγγελμάτων

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνει ο κλάδος των οικοδόμων και των συναφών επαγγελμάτων, την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Eλλάδος για το διεκδικητικό πλαίσιο: «Μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων μας. Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 7ωρο-5νθημερο-35ωρο. Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων. Να κηρυχτεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου».

Επίσης η Ομοσπονδία τονίζει πως: Η Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 24 Ιούνη θα κλιμακώσει τον αγώνα μας και θα προετοιμάσει τη διεκδίκηση για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς (Φλεβάρης 2027)».

Την ημέρα της απεργίας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.