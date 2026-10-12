Στις 20 Νοεμβρίου η σύνοδος κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου: Ποια η ατζέντα

Στις 20 Νοεμβρίου θα έχουν συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (12/10) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη διαμόρφωση κοινής στάσης στη συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Βρετανία θα πρέπει να επανεξετάσει τις επιλογές για τη μελλοντική της σχέση με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην Ένωση, από την οποία αποφάσισε να αποχωρήσει πριν από μία δεκαετία.