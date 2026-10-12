ΔΙΕΘΝΗ

Στις 20 Νοεμβρίου η σύνοδος κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου: Ποια η ατζέντα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Στις 20 Νοεμβρίου θα έχουν συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (12/10) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη διαμόρφωση κοινής στάσης στη συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Βρετανία θα πρέπει να επανεξετάσει τις επιλογές για τη μελλοντική της σχέση με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην Ένωση, από την οποία αποφάσισε να αποχωρήσει πριν από μία δεκαετία.

FacebookTwitterLinkedinEmail