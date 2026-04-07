«Στις 20:00 θα συμβεί»: Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση που «δεν έχει ξαναδεί»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία που έχει ορίσει για τις 20:00 τοπική ώρα την Τρίτη (3 τα ξημερώματα της Τετάρτης για την Ελλάδα).

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου του Fox News Μπρετ Μπάιερ ποιες ήταν οι πιθανότητες να καταλήξει σε μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης, απάντησε ότι δεν επρόκειτο να μιλήσει για πιθανότητες. Ωστόσο είπε ότι «στις 20:00 θα συμβεί». Αυτό είπε, ανέφερε ο Μπάιερ, για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Είπε ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Όπως μετέφερε, ο Τραμπ είπε ότι αν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν σήμερα και υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την εξέλιξη των σχεδίων.

«Αλλά αυτή τη στιγμή, προχωράμε με τα σχέδια που έχουμε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα (7/4) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπαπείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.