Στις 18 Ιουλίου οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Καμία αλλαγή στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, τονίζει η Ουάσινγκτον

Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε η Ουάσιγκτον έπειτα από την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες στην Ντόχα του Κατάρ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλούνται τα δίκτυα Al Arabiya και Al Hadath, οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν στην ιρανική πλευρά ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί τη στάση της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ ως το πρώτο ουσιαστικό τεστ της προσήλωσής της στη συμφωνία και στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο. Κατά τις αμερικανικές θέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα συνιστούσε σαφή παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον φέρεται να διαμήνυσε ότι παρακολουθεί στενά κάθε ιρανική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ και πως οποιαδήποτε κλιμάκωση θα έχει άμεσες συνέπειες στην εφαρμογή των μεταξύ τους συμφωνιών.

Σημειώνεται ότι υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε επίσης στο Al Arabiya/Al Hadath ότι ο επόμενος γύρος των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οποιαδήποτε πρόοδος στο ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την πλήρη συμμόρφωσή της με τους όρους του μνημονίου κατανόησης, αλλά και από τη συμπεριφορά της επί του πεδίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, την ίδια ώρα η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον εναέριο χώρο των Στενών του Ορμούζ απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επέμβαση στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί με «άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ακόμη ότι «όλα τα πλοία υποχρεούνται να ακολουθούν τη θαλάσσια διαδρομή που καθορίζει η Τεχεράνη» προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευσή τους από τα Στενά.

Υπενθυμίζεται, ότι η ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αναζωπυρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ύστερα από αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας και επιθέσεις εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.