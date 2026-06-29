Στις 12 σύσκεψη στο Μαξίμου για τη συγκράτηση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς σε 24 ώρες λήγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ο πρωθυπουργός στις 12 το μεσημέρι θα προεδρεύσει σε κλειστή σύσκεψη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος αυτής της σύσκεψης είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά την λήξη του πλαφόν.

Στη σύσκεψη που θα συμμετέχει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, κ. Δέσποινα Τσαγκάρη, θα δοθεί μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές.

Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% – 6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν, δηλαδή μπορεί να δούμε ακόμη και μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων και θα αφορούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, όπως τρόφιμα – μεταξύ των οποίων και το νωπό κρέας και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τα προϊόντα που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων, – αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής.

Στόχος είναι οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς θα αναζητηθεί και λύση για το μεταβατικό διάστημα, δηλαδή το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου, με τις δύο εναλλακτικές να είναι είτε η παράταση του πλαφόν και ακόμη δύο μήνες μέχρι το τέλος Αυγούστου, είτε το νέο πλαίσιο να τεθεί απ΄ ευθείας σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τη δέσμευση όμως της εφοδιαστικής αλυσίδας ότι το δίμηνο αυτό δεν θα αυξηθούν οι τιμές.