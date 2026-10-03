Στήριξη στους αλιείς και επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδουλάκη

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Στους αλιείς που βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως δεν περιφρονεί μόνο τους αλιείς αλλά το σύνολο των παραγωγών του πρωτογενή τομέα.

” Σας αντιμετωπίζει με αδιαφορία, υποκρισία και με μπαλώματα ” είπε για να προσθέσει πως ” απαιτείται σχέδιο και όραμα προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι της θαλασσας και να μπουν νέοι άνθρωποι στον χώρο”.

Τόνισε πως είναι παρών για να στηρίξει τον αγώνα τους καθώς γνωρίζει πως το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Έκανε λόγο για απαρχαιωμένο στόλο και υπογράμμισε πως πρέπει να γίνουν πολλά.

” Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα ΜΕΤ-ΣΑΦ το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η αύξηση, η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αξιοποιήθηκε με το πιο ισχυρό τρόπο από άλλα ευρωπαϊκά κράτη” , ανέφερε.

Υποσχέθηκε πως το ΠΑΣΟΚ θα φέρει το ζήτημα στη Βουλή δηλώνοντας τη στήριξη στον αγώνα τους” για να μη χαθεί ακόμη ένα παραδοσιακό επαγγελμα”.

Σημείωσε δε πως η γειτονική Τουρκία έχει επενδύσει στην αλιεία , με το κράτος της να στέκεται αρωγός.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της αλιείας διαμαρτύρονται για τις υπέρογκες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας.

Ειδικότερα το πετρελαιο κόστιζε έως τον Ιανουάριο περίπου 0,55 έως 0,60 ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα, όπως λενε, η τιμή του έχει φτάσει περίπου στα 1,45 ευρώ. Το κόστος για την αλλαγή λαδιών έχει φτάσει τα 6000 ευρώ. Και επίσης έχουν εκτοξευτεί και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα.