Στήριξη Ρούμπιο σε Γκίλφοϊλ σε ερωτήσεις ξένων ΜΜΕ: Δεν θα παίξουμε αυτό παιχνίδι, έχουμε σοβαρές υποθέσεις εδώ

Συνοδευόμενος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τις 8 το πρωί για να αναχωρήσει από την Αθήνα.

Λίγο πριν την αναχώρησή του, απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων ξένων μέσων, ενώ αντέδρασε έντονα όταν του έθεσαν το ερώτημα αναφορικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Γκίλφοϊλ.

Ο Ρούμπιο απάντησε ύφος λέγοντας μεταξύ άλλων πως «δεν κάνουμε συνέντευξη Τύπου σε διάδρομο αεροδρομίου σε ξένη χώρα επειδή εσείς ή κάποιος άλλος έγραψε ένα άρθρο. Βγάλτε το από το μυαλό σας, γιατί δεν θα δουλέψει μαζί μου. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι που θα παίξουμε εμείς. Έχουμε σοβαρές υποθέσεις εδώ».

Ο διάλογος Ρούμπιο με δημοσιογράφους

«Ακούστε με. Γνωρίζω ότι θα το ρωτήσετε ξανά και στην Πορτογαλία. Γνωρίζω πως παίζεται το παιχνίδι. Κάποιος δίνει πληροφορίες σε εφημερίδα ή σε άλλα ΜΜΕ και αυτό τις δημοσιεύουν και μετά απευθύνεστε σε εμάς και λέτε «θέλουμε να σχολιάσετε το ρεπορτάζ». Ομως δεν δουλεύει έτσι, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Η δουλειά μας δεν είναι να απαντάμε κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει να δώσει κάτι στα ΜΜΕ χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να έχουμε καμία ευκαιρία να το εξετάσουμε. Δεν δουλεύει έτσι ένας οργανισμός και έτσι δεν ασκείται σοβαρή πολιτική στη χώρα μας.

Οπότε δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε κυριολεκτικά λίγες ώρες πριν. Ξέρω πώς παίζεται το παιχνίδι. Είμαι μέσα σε αυτό. Μέσα σε λίγες ώρες κάποιος μέλος του Κογκρέσου τα σας στείλει επιστολή ζητώντας να απαντήσετε σε ερωτήσεις για κάτι που δεν έχουμε δει. Δεν ξέρω καν αν είναι αληθινό ή όχι. Οπότε απλά δεν πρόκειται να δουλέψει έτσι. Αλλά έχουν υπάρξει και άλλες κατηγορίες, σίγουρα δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι όταν βρίσκομαι σε άλλη χώρα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Στην επιμονή των δημοσιογράφων ο Ρούμπιο ξαναπάντησε πως δεν θα παίξει αυτό το παιχνίδι μαζί τους. «Εσείς γράφετε ένα ρεπορτάζ και μετά οι διευθυντές σας, σάς λένε “φροντίσετε να πάρετε ένα σχόλιο από αυτόν”, για κάτι που δεν έχουμε δει.

Δεν πρόκειται να είστε η μόνη πηγή πληροφόρησης στον κόσμο. Λυπάμαι που σας το λέω αυτό και θέλω να το καταλάβετε αυτό. Οχι η διαδικασία δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι. Δεν κάνουμε συνέντευξη Τύπου σε διάδρομο αεροδρομίου σε ξένη χώρα επειδή εσείς ή κάποιος άλλος έγραψε ένα άρθρο.

Βγάλτε το από το μυαλό σας, γιατί δεν θα δουλέψει μαζί μου. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι που θα παίξουμε εμείς. Έχουμε σοβαρές υποθέσεις εδώ και θα τις χειριστούμε κατάλληλα. Δεν ξέρω καν αν αυτό που αναφέρετε είναι αληθινό. Εσείς κυκλοφορείτε και νομίζετε πως επειδή κάποια πηγή σας είπε κάτι και το δημοσιεύσατε, είναι ευαγγέλιο. Δεν είναι ευαγγέλιο για εμένα».