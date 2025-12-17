Στήριξη Πολάκη σε Ν. Παππά: Καλεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να επανεξετάσουν τη διαγραφή

α επανεκτιμήσουν τα δεδομένα γύρω από τη διαγραφή του Νίκου Παππά, από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το επεισόδιο με δημοσιογράφο στο Στρασβούργο, ζήτησε ο βουλευτής Χανίων του κόμματος, Παύλος Πολάκης, εκφράζοντας καθαρά τη στήριξή του προς το πρόσωπο του ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τοποθέτησή του φέρεται, μάλιστα, να άφησε αιχμές περί ύπαρξης άλλων σκοπιμοτήτων πίσω από την απόφαση.

Η στάση αυτή, ωστόσο, προσέκρουσε στην απόλυτα αρνητική αντίδραση του επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εναλλακτικό χειρισμό πέραν της διαγραφής του Νίκου Παππά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς απομακρύνθηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το σοβαρό επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, ενώ αναμένεται να τεθεί εκτός και των κομματικών δομών.

Η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, με την Κουμουνδούρου να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, ο οποίος παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας με εισήγηση για διαγραφή. Για την κίνηση αυτή, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε προηγουμένως ενημερώσει τον Κώστα Αρβανίτη.

Νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης (17/12), ο επικεφαλής της ευρωομάδας κάλεσε τον Νίκο Παππά σε παροχή εξηγήσεων και στη συνέχεια ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται εξελίξεις και στο εσωτερικό της ευρωομάδας της Left, στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.