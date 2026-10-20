Στην Τρίπολη ο Καλίν: Τουρκικές ευχαριστίες στη Λιβύη για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντιμπέιμπε, συναντήθηκε, το απόγευμα της Τρίτης (20/10) ο διευθυντής της τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών), Ιμπραίμ Καλίν, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Turk , από πηγές ασφαλείας, ο Καλίν έγινε δεκτός στην Τρίπολη, συζητώντας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο .

Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία ασχολήθηκε με τις προσπάθειες για την επίτευξη απόλυτης ενότητας μεταξύ όλων των περιοχών της Λιβύης και για την επίτευξη διαρκούς συναίνεσης στη στρατιωτικοπολιτική διαδικασία, υπογραμμίστηκε η δέσμευση για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης. Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης η προθυμία της Τουρκίας να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Λιβύη σε όλα τα επίπεδα.

Ο Καλίν, τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στη διαδικασία επανένωσης των ανατολικών και δυτικών περιοχών της Λιβύης και ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να συμβάλουν στην ακεραιότητα της Λιβύης με μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στο μέλλον της Λιβύης.

Ο Ντιμπέιμπε εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει την ασφάλεια της Λιβύης και δήλωσε την ετοιμότητά του να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Τουρκία για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης στο μέλλον.

Νωρίτερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία για τον καθορισμό των ορίων των θαλάσσιων ζωνών. Αυτή η απόφαση, που αναμενόταν για σχεδόν επτά χρόνια, έχει μεγάλη σημασία για την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Καλίν εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Ντιμπέιμπε, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σαλίχιν Αμπντουνεμπί, και τον αναπληρωτή διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, σχετικά με την επικύρωση από τη Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων της συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης που υπεγράφη με την Τουρκία το 2019.