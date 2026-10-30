Στην Τουρκία ο Ζελένσκι – Θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν

Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει αύριο Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Την επίσκεψη ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Ο Ντουράν διευκρίνισε ότι πρόκειται για επίσκεψη εργασίας, κατά την οποία οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

«Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη χώρα μας στις 31 Οκτωβρίου 2026. Κατά τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, θα εξεταστούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας Τουρκίας-Ουκρανίας, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με κυριότερα θέματα τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ