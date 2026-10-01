Στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας

Στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα επισκεφθεί το Γεντί Κουλέ προκειμένου να αναδείξει το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την χρήση του.

Όπως είναι γνωστό το ιστορικό μνημείο διατίθεται για κοινωνικές και όχι μόνο εκδηλώσεις στοιχείο που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων από φορείς και συλλόγους. Και αυτό γιατί θεωρούν πως αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της πρώην φυλακής.

Να σημειωθεί πάντως πως στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΣΤ.ΑΛ.