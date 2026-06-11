Στην Θεσσαλονίκη αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το πρόγραμμα του

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στην δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην πόλη, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στις 18:30 στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας της Φωτογραφικής Λέσχης «Όψεις», η οποία φιλοξενείται στον χώρο του πάρκου.

Στη συνέχεια, στις 19:00, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν κατά την περίοδο της Κατοχής.

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εντάσσεται στο πρόγραμμα επαφών και παρεμβάσεών του στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο χώρους που συνδέονται με την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.