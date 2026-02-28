Στην τελική ευθεία για το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ – Πόσοι σύνεδροι θα εκλεγούν από τους δήμους της Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Αφού λοιπόν έφαγαν τα Σαρακοστιανά τους στο ΠΑΣΟΚ πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία ενόψει συνεδρίου. Εκεί το μενού σαφώς δεν θα είναι νηστίσιμο. Κάθε άλλο μάλιστα, καθώς όλα δείχνουν πως είναι έτοιμοι να φάνε τις σάρκες τους…

Ο παραλληλισμός σίγουρα δεν είναι υπερβολικός. Ανιχνεύοντας κανείς τις προθέσεις των διάφορων στρατοπέδων αντιλαμβάνεται, πως παρά τις εκκλήσεις, το κλίμα μόνο ενωτικό δεν θα είναι. Το ερώτημα που πλέον τίθεται ανοιχτά είναι πόσο θα τραβηχτεί το σκοινί.

Το νέο σημείο αντιπαράθεσης είναι η διαδικασία εκλογής των συνέδρων. Και αυτό γιατί σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου σε πολλά σημεία της χώρας δεν θα γίνει ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα. Συγκεκριμένα σε όλους του δήμους των εκλογικών περιφερειών της Αττικής πλην των νήσων και για τους δήμους της Α’ Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης, η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω tablet. Στους υπόλοιπους όμως θα γίνει χειρόγραφα και απλά θα τους αποσταλεί το αντίστοιχο μητρώο μελών, το οποίο θα αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο.

Προφανώς και η Κυριακή 15 Μαρτίου για την οποία είναι προγραμματισμένες οι εκλογές ανάδειξης των συνέδρων θα είναι πολύ δύσκολη.

Η εκλογή των συνέδρων

Το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου 2026 στο Στάδιο Τάε Κβον Ντο. Υποψήφιοι σύνεδροι θα είναι όσα μέλη του κόμματος το δηλώσουν στον ιστότοπο του ΠΑΣΟΚ μέχρι την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00.

Σύμφωνα με την ΚΟΕΣ θα εκλεγούν συνολικά 4.000. Οι 3.800 από τις κάλπες που θα στηθούν σε κάθε δήμο. Οι 60 από τους απόδημους και140 από τους επιστήμονες και τους συνδικαλιστές.

Στην Α Θεσσαλονίκης θα εκλεγούν 152 σύνεδροι και από την Β’ Περιφέρεια 110. Συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα εκλεγούν 595 σύνεδροι. Το σύστημα, όπου η ανάδειξη των συνέδρων γίνεται με βάση την δύναμη του κόμματος, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις τελευταίες εκλογές, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Έτσι από την Κρήτη θα εκλεγούν 416 σύνεδροι, καθώς μόνο από το Ηράκλειο θα εκλεγούν 227 . Επίσης από την Πελοπόννησο 259, ενώ από την Αττική 818 αριθμός κατά πολύ μικρότερος – περίπου οι μισοί- σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία. Εντυπωσιακό και πως στην Α Πειραιά θα εκλεγούν μόλις 41 και στην Β Πειραιά 64.

Οι 152 σύνεδροι της Α Θεσσαλονίκης θα εκλεγούν από τους δήμους:

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 21

ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 18

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 23

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 17

Οι 110 της Β Θεσσαλονίκης από τους δήμους:

ΒΟΛΒΗΣ 12

ΔΕΛΤΑ 12

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11

ΘΕΡΜΗΣ 15

ΛΑΓΚΑΔΑ 21

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 15

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 12

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 12

Στους υπόλοιπους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας:

ΗΜΑΘΙΑ 54

ΚΙΛΚΙΣ 40

ΠΕΛΛΑ 23

ΠΕΛΛΑ 59

ΠΙΕΡΙΑ 60

ΣΕΡΡΕΣ 70

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 50

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 262

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 146

ΗΠΕΙΡΟΣ 159

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 72

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 300

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 226

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 326

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 259

Α ΑΘΗΝΑΣ 105

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 37

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 112

Α ΠΕΙΡΑΙΑ 41

Β ΠΕΙΡΑΙΑ 64

ΑΤΤΙΚΗ 818

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 51

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 80

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 131

ΚΡΗΤΗ 416

Ηγετική εμφάνιση Χριστοδουλάκη

Με την ονομασία «Αλλαγή+» κατέθεσε την πολιτική του πλατφόρμα για το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο ίδιο το τελευταίο χρονικό διάστημα κινείται αυτόνομα, αφού η συνεργασία του με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, σταμάτησε.

Πλέον εμφανίζεται να αποτελεί αυτόνομο πόλο εντός του κόμματος με την διαφορά πως αποφεύγει τις συγκρούσεις και μιλώντας πάντα πολιτικά. Εξάλλου αυτό που τονίζει στην πλατφόρμα του είναι πως το συνέδριο πρέπει να διεξαχθεί με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς. Θέτοντας μπροστά την ανάγκη το κόμμα να απαντήσει στις κοινωνικές προκλήσεις και τα κρίσιμα ερωτήματα.

« Η ανταλλαγή απόψεων οφείλει να γίνει με τρόπο βαθιά πολιτικό, ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος και η εσωκομματική διαβούλευση, αντί να αναπαράγεται εσωστρέφεια», τονίζει χαρακτηριστικά.

Και ο κ. Χριστοδουλάκης πάντως λέει «όχι» σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Προβληματισμό γεννά η στάση του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέψεις για τον χρόνο, που θα ανακοινώσει, τον νέο του πολιτικό φορέα. Αν και όλα έδειχναν πως αυτό θα γινόταν μέσα στην Άνοιξη, με πιο πιθανό μήνα τον Μάιο, εδώ και μερικές ημέρες υπάρχει η πιθανότητα να ανατραπεί.

Ο κ. Τσίπρας που συνεχίζει τις περιοδείες του στην χώρα με όχημα την «Ιθάκη» δείχνει πως θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο και μετά το Πάσχα. Στις αρχικά έξι πόλεις δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο φαίνεται πως θα προστεθούν και άλλες.

Όπως για παράδειγμα η Κοζάνη στην οποία θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός βλέποντας την απήχηση, που έχουν οι παρουσιάσεις του βιβλίου, θέλει να πάει και πιο μικρές πόλεις στο πλαίσιο της επανασύνδεσης του με την κοινωνία. Αλλά και κυρίως για να διερευνήσει πως βλέπει ο κόσμος το νέο του εγχείρημα.

Παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία πυρήνων υποστηρικτών του ανά την επικράτεια. Ο στόχος είναι αυτοί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 150 μέχρι το καλοκαίρι. Πάντως πιο δραστήριοι εμφανίζονται αυτοί της Αττικής που ήδη έχουν προχωρήσει και σε αρκετές εκδηλώσεις.

Σε, ότι αφορά την Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνει η πρώτη εκδήλωση στην οποία μάλιστα θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Τσίπρας.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συγγραφή του κειμένου αρχών – θέσεων το οποίο επεξεργάζεται ο Ομάδα Επεξεργασίας Κειμένου Θέσεων για τη Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας που αναμένεται να είναι έτοιμο στο τέλος Απριλίου.

Περιοδείες, δημιουργία πυρήνων, το μανιφέστο και οι επιλεκτικές δημόσιες παρεμβάσεις, είναι αρκετά για να διατηρήσουν τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι το καλοκαίρι ενεργό. Και το Φθινόπωρο πλέον θα είναι έτοιμος να μπει στα βαθιά, αφού θα απομένουν ελάχιστοι μήνες, για τις εθνικές εκλογές.

ΣΤ. ΑΛ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ