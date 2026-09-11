Στην τελική ευθεία για τις κυριακάτικες εκλογές στη Σουηδία – Μικρό προβάδισμα της Κεντροαριστεράς

Μικρό προβάδισμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής διατηρεί η κεντροαριστερή αντιπολίτευση της Σουηδίας, σύμφωνα με τρεις δημοσκοπήσεις, δύο ημέρες πριν από μια εκλογική διαδικασία που θεωρείται από πολλούς ως δημοψήφισμα για τη συμμαχία της δεξιάς κυβέρνησης με την ακροδεξιά.

Σε όλη την Ευρώπη, τα ακροδεξιά κόμματα αυξάνουν τη δύναμή τους, με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που τάσσεται κατά της μετανάστευσης και υπέρ των στενότερων δεσμών με τη Ρωσία, να κερδίζει πρόσφατα τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Στη Γαλλία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λεπέν προηγείται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Στη Σουηδία, οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον θεωρούνται φαβορί για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση, έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση, στη θέση των κεντροδεξιών Μετριοπαθών του Ουλφ Κρίστερσον.

Τα τέσσερα κεντροαριστερά κόμματα συγκεντρώνουν όλα μαζί ποσοστό 49,3%-50,8% και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν από 175 έως και 180 έδρες στο 349μελές κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις των εταιρειών Ipsos, Demoskop και Indikator Opinion. Τα κόμματα της κυβέρνησης συνασπισμού των Μετριοπαθών και οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες συγκεντρώνουν ποσοστό 47,6%-49% και θα μπορούσαν να εκλέξουν 169-174 βουλευτές, με βάση πάντα αυτές τις δημοσκοπήσεις που μεταδόθηκαν από τον ραδιοφωνικό σταθμό Swedish Radio και τις εφημερίδες Aftonbladet και DN.

Η συμμαχία της Άντερσον διατηρεί το προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις φέτος, με τις πιο πρόσφατες να δείχνουν ότι το μπλοκ θα εξασφαλίσει πλειοψηφία 10 εδρών στο κοινοβούλιο. Όμως μία από τις σημερινές δημοσκοπήσεις της δίνει προβάδισμα μόνο μίας έδρας.

Στα μέσα Αυγούστου η κεντροαριστερά προηγείτο με διαφορά 10 μονάδων σε πολλές δημοσκοπήσεις και οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούσαν τότε ότι είναι αδύνατον για την δεξιά να κλείσει το χάσμα εγκαίρως.

Ο Κρίστερσον λέει πάντως ότι αν κερδίσει ο συνασπισμός του οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι έχουν ζητήσει συγγνώμη για τους παλαιούς δεσμούς τους με τον νεοναζισμό, θα μπουν στην κυβέρνηση για πρώτη φορά.

Η κεντροαριστερά παραμένει διχασμένη σε ό,τι αφορά τα κόμματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τους Σοσιαλδημοκράτες. Ιδίως το Κέντρο και η Αριστερά αρνούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους. Διαφορές υπάρχουν και σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής: από τον φόρο στους δισεκατομμυριούχους μέχρι την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων. Ως αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης μπορεί να αποδειχθούν δύσκολες και χρονοβόρες, ενώ δεν αποκλείεται και ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας.

Όλα τα κόμματα πάντως εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία στον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, επιθυμούν τον επανεξοπλισμό της Σουηδίας και υπόσχονται μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης.