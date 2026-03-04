Στην Τεχεράνη οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Αλί Χαμενεΐ

Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, σε κλίμα σύγχυσης και αντικρουόμενων πληροφοριών εξελίσσεται η συζήτηση για τη διαδοχή του Αλί Χαμενεΐ, με διεθνή και ιρανικά μέσα να μεταδίδουν διαφορετικές εκδοχές για τις διαδικασίες ανάδειξης νέου Ανώτατου Ηγέτη στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται και οι New York Times, φέρεται ως πιθανός διάδοχος ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης