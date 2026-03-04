ΔΙΕΘΝΗ

Στην Τεχεράνη οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Αλί Χαμενεΐ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, σε κλίμα σύγχυσης και αντικρουόμενων πληροφοριών εξελίσσεται η συζήτηση για τη διαδοχή του Αλί Χαμενεΐ, με διεθνή και ιρανικά μέσα να μεταδίδουν διαφορετικές εκδοχές για τις διαδικασίες ανάδειξης νέου Ανώτατου Ηγέτη στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται και οι New York Times, φέρεται ως πιθανός διάδοχος ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης

FacebookTwitterLinkedinEmail