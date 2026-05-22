Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός στρατάρχης για διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Στην Τεχεράνη μεταβαίνει την Παρασκευή ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, σε μία κρίσιμη αποστολή διαμεσολάβησης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη διευθέτηση, σύμφωνα με πακιστανική πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Axios.

Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Μουνίρ έχει αναδειχθεί στον βασικό διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το γεγονός ότι μεταβαίνει πλέον προσωπικά στην ιρανική πρωτεύουσα, έπειτα από πολυήμερες επαφές σε χαμηλότερο διπλωματικό επίπεδο, εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι το Πακιστάν επιχειρεί μια τελική ώθηση για την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαμεσολαβητές εργάζονται για την οριστικοποίηση επιστολής προθέσεων, η οποία θα προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και θα ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών σχετικά με μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στη διαδικασία διαμεσολάβησης συμμετέχουν επίσης το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Τουρκία, σε μια συντονισμένη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να υπογράψει ένα τέτοιο κείμενο, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, κύκλοι εντός του ιρανικού καθεστώτος εκτιμούν ότι η συγκυρία λειτουργεί υπέρ τους και ενισχύει τη διαπραγματευτική τους θέση.

Από την αμερικανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι «έχει σημειωθεί κάποια μικρή πρόοδος». Όπως ανέφερε, «δεν θέλω να το υπερβάλω, αλλά έχει υπάρξει μια μικρή κίνηση, και αυτό είναι καλό».

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι πως «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι η όποια διευθέτηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τόσο το υπάρχον απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου όσο και το μελλοντικό πλαίσιο εμπλουτισμού της χώρας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επιβολή «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ, μετά και τη νέα αναφορά της Τεχεράνης, την Πέμπτη, στην πρόθεσή της να εγκαθιδρύσει σχετικό μηχανισμό ελέγχου στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.