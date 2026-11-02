Στην Τεχεράνη μεσολαβητές του Κατάρ – Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία

Οι Καταριανοί μεσολαβητές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη απόψε το βράδυ για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανέφερε ένας αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για αυτές τις επαφές.

Υπό συζήτηση είναι μια εκδοχή του προσχεδίου της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση τις προηγούμενες οκτώ ημέρες, είπε η ίδια πηγή.

Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Έτοιμη η Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες, εφόσον οι ΗΠΑ δεχθούν τους όρους της

Την ετοιμότητα της Τεχεράνης να επισπεύσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα από επτά σε δύο ημέρες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, συνδέοντας την εφαρμογή της πρότασης με την αποδοχή συγκεκριμένων όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγκάι, παρουσίασε τη δυνατότητα ταχύτερης επαναλειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας οδού ως ένδειξη της πρόθεσης του Ιράν να επιδιώξει διπλωματική λύση.

«Η πιθανότητα να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό σε δύο ημέρες αποτελεί επιπρόσθετη ένδειξη της καλής πίστης του Ιράν», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μπορούν να επιτευχθούν σύντομα, εφόσον η αμερικανική πλευρά ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

«Αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης, θα είναι δυνατό να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και να ξαναξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαγκάι διευκρίνισε ότι η επικοινωνία με την Ουάσινγκτον δεν έχει διακοπεί, καθώς «Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται» μέσω των μεσολαβητών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «όλα εξαρτώνται» από την αποδοχή των ιρανικών αιτημάτων, προσθέτοντας πως «μόνον σε αυτό το στάδιο θα μπορούμε να συζητήσουμε για τα επόμενα βήματα».

Αποχώρησαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές από τη Ντόχα

Την ίδια ώρα, η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις επαφές με τους μεσολαβητές του Κατάρ αποχώρησε από τη Ντόχα την Κυριακή (1/11).

Την πληροφορία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα στο Reuters αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων, διευκρινίζοντας ότι η αποχώρηση δεν συνδέεται με δυσκολίες ή εμπλοκή στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει ήδη κυκλοφορήσει προσχέδιο πρότασης για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση νέας συνάντησης.

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εγγράφου ή για το πότε θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι απευθείας επαφές με τους μεσολαβητές.

Οι συζητήσεις στη Ντόχα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών του Κατάρ να συμβάλει στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί είχε μεταβεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Οι όροι της Τεχεράνης και ο αμερικανικός αποκλεισμός

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται πρόταση επτά βημάτων που είχε καταρτίσει το Ιράν τον Σεπτέμβριο.

Το σχέδιο συνδέει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ με τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να εφαρμόσει την πρότασή της σε συντομότερο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία για τους βασικούς όρους της.

Ο Μπαγκάι υπογράμμισε ότι οι απαιτήσεις του Ιράν έχουν διαβιβαστεί με σαφήνεια στην αμερικανική πλευρά και ότι δεν μπορεί να υπάρξει τελική συμφωνία χωρίς την ικανοποίησή τους.

«Τα αιτήματά μας έχουν διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια και διαφάνεια. Αυτά τα αιτήματα είναι λογικά: δεν μπορεί να υπάρξει καμία τελική συμφωνία, ούτε μπορεί να ξανανοίξουν ή να είναι ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ, αν δεν οδηγηθεί σε ένα τέλος ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, δεν γίνουν σεβαστά τα αιτήματα του Ιράν, και δεν αντιμετωπιστούν οι νόμιμες απαιτήσεις του Ιράν», ανέφερε.

Η δυνατότητα επίσπευσης του ανοίγματος των Στενών είχε τεθεί δημόσια και το Σάββατο από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ, ο Αραγτσί δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας θα ήταν εφικτό να αποκατασταθεί η διέλευση πλοίων μέσα σε δύο ημέρες, αντί των επτά που προβλέπονταν αρχικά.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ιρανική πρόταση είχε απορριφθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σκιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Η νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από την εκλογική αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας παράλληλα παραγωγικές τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο οι αμερικανικές εκλογές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στάση της Ουάσινγκτον, ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ απάντησε ότι η Τεχεράνη δεν αναμένει «να γεννηθούν νέες ΗΠΑ» από την εκλογική διαδικασία.

Παρά τη συνέχιση των έμμεσων επαφών, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν, με την Τεχεράνη να συνδέει οποιαδήποτε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ με την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού.

Η αποχώρηση των Ιρανών διαπραγματευτών από τη Ντόχα δεν φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να σηματοδοτεί τον τερματισμό της διπλωματικής προσπάθειας, καθώς η ανταλλαγή προτάσεων συνεχίζεται μέσω του Κατάρ.