Στην ” δεξαμενή αίματος ” στο στρατόπεδο Παύλου Μελά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Του : Σταύρου Αλχατζιδη

Στο πάρκο Παύλου Μελά βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης μερικές ώρες μετά τα έγκαιρα του. Επισκέφθηκε την έκθεση φωτογραφίας και στη συνέχεια παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τους 101 αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν από τους Ναζί.

Στην ίδια εκδήλωση πάντως ήταν και μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (Μίλτος Τοσκας, Ακης Σακισλογλου, Νικος Νυφουδης , Νεκταρία Αγγελακη), αλλά και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Κατερίνα Νοτοπουλου .Επίσης ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειας κεντρικης Μακεδονίας Χρήστος Μήττας.

“Στεκόμαστε εδώ με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση. Σε αυτά τα ζωντανά κύτταρα της συλλογικής μας μνήμης ” , είπε στον χαιρετισμό του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ιστορική παιδεία και χρέος να γνωρίζουν οι νέες γενιές.

” Το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι στον φασισμό και έχουμε ταυτιστεί με τους αγώνες της εθνικής αντιστασης”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Παύλου Μελά χαρακτήρισε τον τόπο ως “δεξαμενή αίματος ” στον οποίο μαρτύρησαν δεκάδες συνάνθρωποι μας.

Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη για αυτό και χρειάζεται διαρκής αγώνας για να μην επιτρέψουμε να επιστρέψει ο φασισμός και η μισαλλοδοξία ” , τόνισε.

Το παρκο

” Σημερα γίνεται ένα πρώτο βήμα με το μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά. Έναν πνεύμονα πρασίνου και Πολιτισμού. Είναι όμως ανάγκη να ολοκληρωθεί το εργο για αυτό και πρέπει να διατεθούν πόροι ” είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχόμενος τη στήριξη του στον δήμαρχο Παύλου Μελά. Δημήτρη Ασλανιδη.

Επισήμανε δε πως είναι ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα στη Δυτική Θεσσαλονίκη η οποία όπως ανέφερε έχει αναπτυχθεί πληθυσμιακά και διαθέτει αρκετούς νέους.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευαν οι βουλευτές του κόμματος Ράνια Θρασκια Πέτρος Παππάς. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανίτης. Το μέλος της επιτροπής ψηφοδελτίων Γιωτης Τσαραμπουλιδης. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Σδουκος, Μιχάλης Πάππου.

Ο γραμματέας της νομαρχιακής Επιτροπής Στάθης Κουτσοχηννας και της Β ‘ περιφέρειας Γιάννης Μπαζαρτζακιδης.