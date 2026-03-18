Στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη πυρκαγιών σε χώρους αποβλήτων ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκίνησε το διασυνοριακό έργο FIREDEFEND Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ασφάλειας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-Off Meeting) του έργου FIREDEFEND (Fire Detection and Enhanced Fire Emergency Network for Waste Disposal), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A IPA “Greece–North Macedonia 2021–2027”.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης – Πανοράματος και διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ ΚΜ), ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner). Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει το Centre for Development of the South-East Planning Region (CDSEPR) από τη Βόρεια Μακεδονία.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,29 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το FIREDEFEND αποτελεί μια σημαντική διασυνοριακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, έναν κίνδυνο που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες ανίχνευσης και συντονισμένες δράσεις συνεργασίας, το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την περιβαλλοντική ασφάλεια και την προστασία των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας.

Μέσα από το πρόγραμμα FIREDEFEND, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανοίγει τις πύλες του και εξάγει τεχνογνωσία πέραν των συνόρων, καθιερώνοντας την περιοχή ως σημείο αναφοράς στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι βασικές δράσεις του έργου και το πλαίσιο υλοποίησης, ενώ οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα, τις δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και τη στρατηγική συνεργασίας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης τόνισε: «Η συμμετοχή του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο έργο FIREDEFEND αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο μας σε ευρωπαϊκές και διασυνοριακές συνεργασίες. Στόχος μας είναι να εξάγουμε την τεχνογνωσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να καθιερωθούμε ως αξιόπιστος εταίρος στην κυκλική οικονομία.