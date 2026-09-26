Στην προεδρία εκδήλωσης στον ΟΗΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη Γιώργος Γεραπετρίτης και ΥΠΕΞ Ινδίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, συμπροήδρευσαν σε Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από την Ελλάδα και την Ινδία, είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας, με έμφαση σε πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας».
Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη θαλάσσια ασφάλεια.