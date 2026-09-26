Στην προεδρία εκδήλωσης στον ΟΗΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη Γιώργος Γεραπετρίτης και ΥΠΕΞ Ινδίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης , και της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, συμπροήδρευσαν σε Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από την Ελλάδα και την Ινδία, είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας, με έμφαση σε πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη θαλάσσια ασφάλεια.