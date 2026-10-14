Στην Ποντγκόριτσα η εναρκτήρια εκδήλωση της αποστολής εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στο Μαυροβούνιο

Με την συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας, την Ποντγκόριτσα η εναρκτήρια εκδήλωση της αποστολής εξωστρέφειας που οργανώνει το υπουργείο Εσωτερικών, Μακεδονίας- Θράκης στα Βαλκάνια, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την δημιουργία συμπράξεων για την επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή συνεργασία, την σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος και των βαλκανικών Πανεπιστημίων.

Από την πλευρά της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, στην εκδήλωση παρέστησαν και μίλησαν ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ερνάντ Σούλιεβιτς, η υφυπουργός Παιδείας Τατιάνα Τσάλασσαν καθώς και οι υφυπουργοί Μιρσάντα Μπόσνιακ και Σεχέρα Κάλεντερ. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Μαυροβούνιο Δημήτρης Γιολδάσης. Στις τοποθετήσεις τους αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου, με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι οικονομικές, επιχειρηματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Μαυροβουνίου, Ερνάντ Σούλιεβιτςεξέφρασε την χαρά του για την παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας και εξήρε την πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ που, όπως χαρακτηριστικά είπε, αγκαλιάζει πολλούς τομείς όπως την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την διαπεριφερειακή συνεργασία και όχι μόνο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για την παρουσία του Έλληνα Πρέσβη και στην προσπάθειά του για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. «Το Μαυροβούνιο επιθυμεί μια ακόμη πιο ουσιαστική και μακροπρόθεσμη σχέση με την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Ernad Suljević. Και πρόσθεσε: «Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ πιο στενές σχέσεις μεταξύ μας». Επίσης, ευχαρίστησε την Ελλάδα για την βοήθειά της στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου προς την ΕΕ.

«Οι πιο γόνιμες συνεργασίες ξεκινούν από τέτοιες πρωτοβουλίες», ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας Τατιάνα Τσάλασσαν, η οποία μίλησε και στα ελληνικά, σε κάποια σημεία της ομιλίας της και επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντική μία ακαδημαϊκή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Μαυροβούνιο.

Στις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με τις οποίες συνδέονται Ελλάδα και Μαυροβούνιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας Πρέσβης επισημαίνοντας πως αυτοί οι δεσμοί χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, στενή πολιτική συνεργασία και κοινό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. «Η χώρα μας στηρίζει σταθερά και έμπρακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιολδάσης. Επίσης, ανέδειξε τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Βόρειας Ελλάδας η οποία, με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι διαθέτει, μεταξύ άλλων, δυναμική επιχειρηματικότητα, αξιόλογα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενώ παρέθεσε και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Μαυροβούνιο σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ενέργεια.

Η πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ «συνεχίζει να δημιουργεί ουσιαστικές συνεργασίες στα Βαλκάνια», επισήμανε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Χάρης Θεοχάρης. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και κοινές στρατηγικές επιδιώξεις. Η Βόρεια Ελλάδα, είπε, μπορεί να αποτελέσει την νότια πύλη μιας περισσότερο διασυνδεδεμένης βαλκανικής και ευρωπαϊκής οικονομίας «με σχέδιο, αξιοπιστία και συγκεκριμένα αποτελέσματα». Και υπογράμμισε τις δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία σε θέματα τεχνογνωσίας και επενδύσεων.

Στην ομιλία του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ανέδειξε τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας Ελλάδας και Μαυροβουνίου, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων και στην ανάπτυξη συνεργειών με αναπτυξιακό και επιχειρηματικό αποτύπωμα. Υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς και τα πολλά κοινά στοιχεία που συνδέουν την Ελλάδα με το Μαυροβούνιο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και του Μαυροβουνίου. Αναφέρθηκε στα πέντε Πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος και, ιδιαίτερα, στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα αυτών των Πανεπιστημίων.

Οι εργασίες της αποστολής συνεχίζονται με θεματικές στρογγυλές τράπεζες εργασίας, οι οποίες επικεντρώνονται στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας και των logistics, της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της ανάπτυξης συνεργειών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στην αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, αναπτυξιακών και ερευνητικών φορέων, Πανεπιστημίων, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας, καθώς και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Λιμένων. Στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η διερεύνηση κοινών πεδίων δράσης ώστε να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες με το Μαυροβούνιο.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και Μαυροβουνιων επιχειρηματιών, προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες σύναψης εμπορικών συμφωνιών και ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Αύριο, Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της αποστολής με συνάντηση μελών του οικονομικού Επιμελητήριου του Μαυροβουνίου και Ελλήνων επιχειρηματιών που μετέχουν στην αποστολή.

Η αποστολή εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Μαυροβούνιο είναι ο δεύτερος σταθμός της διπλής περιοδείας που είναι σε εξέλιξη στα Βαλκάνια, με πρώτο σταθμό την Αλβανία. Προηγήθηκαν αποστολές στην Βουλγαρία, στην Σερβία και την Ρουμανία.