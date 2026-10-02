Στην Πιερία σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στην Πιερία θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ενώ αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την περιοδεία του στην Πιερία στις 11:00, με συνάντηση με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στο δημαρχείο Πύδνας-Κολινδρού. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17:00, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ενώ στις 19:00 θα έχει συνάντηση με πολίτες στην Κατερίνη.

Η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10:30.