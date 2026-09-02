Στην Πέλλα ο Μαργαρίτης Σχοινάς – Οι αγροτικές εξαγωγές στο επίκεντρο

Την Πέλλα επισκέφτηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κεντρική Μακεδονία, την οποία χαρακτήρισε «εθνικό πρωταθλητή της ελληνικής γεωργίας».

Ο κ. Σχοινάς συναντήθηκε με γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής, πραγματοποίησε αυτοψία σε καλλιέργειες, ενώ τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα παραγωγής.

Οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, παρέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου τους, με τον υπουργό να δηλώνει πως θα μεριμνήσει για την αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Σχοινάς ολοκλήρωσε την περιοδεία του με επισκέψεις και ξεναγήσεις σε πρότυπες μονάδες μεταποίησης φρούτων στην Άψαλο και τα Γιαννιτσά.