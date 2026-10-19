Στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας το θέμα των προσλήψεων στους παιδικούς σταθμούς

Το ζήτημα της επικείμενης προκήρυξης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έθεσαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι παρέστησαν στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός της διαδικασίας άνθρωποι που εργάζονται επί χρόνια στους παιδικούς σταθμούς, ζητώντας να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Όπως επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαγγάρης, προβλήματα αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων νηπιαγωγοί που προσλήφθηκαν πριν από την αναμόρφωση του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών και σήμερα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη με την ειδικότητά τους. Αντίστοιχες εκκρεμότητες, όπως πρόσθεσε ο κ. Τσαγγάρης, υπάρχουν και για άλλες ειδικότητες, όπως βοηθούς μαγείρων και οδηγούς, ενώ ζήτημα προκύπτει και για εργαζόμενους με προϋπηρεσία μικρότερη των 24 μηνών, οι οποίοι δεν δικαιούνται την αυξημένη μοριοδότηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, πανελλαδικά οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς ανέρχονται σε περίπου 8.000–9.000, ενώ στον νομό Θεσσαλονίκης υπολογίζονται σε 500–600. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να προκηρυχθούν οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις.

Κατά τη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το αίτημα μονιμοποίησης ευρύτερα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, τα κοινωνικά παντοπωλεία και οι ξενώνες φιλοξενίας, καθώς και της συνέχισης των προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55–67 ετών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας Κυριάκος Φουλίδης υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του προσωπικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν περίπου 1.500 κοινωνικοί λειτουργοί, με την ανεργία στον κλάδο να φτάνει το 26%. Όπως είπε, αίτημα είναι να διενεργηθούν 3.800 προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στους δήμους.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, σημείωσε ότι τα κοινωνικά και προνοιακά ζητήματα βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα των δήμων, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία τόσο σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο όσο και στην εξασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων για το προσωπικό των δημοτικών δομών. «Η παροχή υψηλών υπηρεσιών φροντίδας στους ανήμπορους συμπολίτες μας δεν μπορεί να είναι ούτε περιστασιακή ούτε χαμηλού επιπέδου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καϊτεζίδης.

Β.Ζ.