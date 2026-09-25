Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό ο Πάπας Λέων – Αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς

Ένα εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στην γαλλική πρωτεύσουσα.

Tο απόγευμα της Παρασκευής ο Πάπας μετέβη στην Παναγία των Παρισίων για να τελέσει τον Εσπερινό.

Νωρίτερα, η παπική πομπή που πέρασε από τη συνοικία του Μονπαρνάς είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων.

Μετά τη μεγάλη φωτιά του καθεδρικού ναού και την ανοικοδόμησή του, ξανά ένας Παπάς εισέρχεται σ’ αυτόν, και αυτή ήταν μια στιγμή πολύ μεγάλης συγκίνησης για τους καθολικούς.

Αμέσως μετά από τον Εσπερινό, ο Πάπας θα πάει μέσα από τα βόρεια προάστια στο Σταντ ντε Φρανς, στο Στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία.

Εκεί θα συναντήσει και τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι καλεσμένες.

Το Σάββατο αναμένονται 1.000.000 πιστοί στην πλατεία Κονκόρντ στις 3 το απόγευμα (4 η ώρα Ελλάδας), για μια λειτουργία που θα μείνει στη μνήμη, όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και της Γαλλίας ολόκληρης.

Επίσημη επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια

Οι καμπάνες ηχούν σε όλη την Γαλλία. Ενώ ο Πάπας Λέων ο ΙΔ’ έφτανε στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν βρισκόταν εκεί για να τον υποδεχτεί μαζί με τη σύζυγό του Μπριζίτ.

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα εδώ και 18 χρόνια.

Πρώτος σταθμός το προεδρικό μέγαρο Ελιζέ, όπου ο Πάπας απευθύνθηκε στην Γαλλική γλώσσα καθώς η γιαγιά του ήταν Γαλλίδα.

«Με μεγάλη τιμή και χαρά σας υποδεχόμαστε, σε μία περίοδο που τόσο συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα βάσανα και τις κακουχίες του κόσμου, πολλοί συμπολίτες μας βλέπουν την επίσκεψή σας στη Γαλλία ως πηγή ελπίδας», του απευθύνθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του Ποντίφικα επικεντρώθηκε στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ενώ μίλησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

«Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας εν μέσω ενός “παράδεισου των μηχανών» που εισβάλλει και καθορίζει την καθημερινή μας ζωή, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εκπαίδευση στην ηθική διάκριση, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τι είναι ηθικά καλό», δήλωσε ο Πάπας Λέων, καλώντας την γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης ενώ συνεχίζονται οι ένοπλες συρράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

«Σας προτρέπω να μην υποχωρήσετε ποτέ στην προοπτική του πολέμου θεωρώντας τον ως αναπόφευκτο, αλλά να προωθήσετε ακούραστα τον διάλογο και τη διπλωματία για να διατηρήσετε ειρηνικές κοινωνίες που σέβονται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων και των λαών», ανέφερε ο Πάπας.

Στη συνέχεια μετέβη στα κεντρικά γραφεία της UNESCO, όπου κατήγγειλε τους ηγέτες που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο.

Οδεύοντας με το ανοικτό παπικό όχημα για τον πανηγυρικό εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων χαιρέτησε τους εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς κατά μήκος μιας διαδρομής δυόμισι χιλιομέτρων στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αποκορύφωμα του αποστολικού ταξιδιού θα είναι η μεγάλη λειτουργία το Σάββατο, στην Πλατεία Κονκόρντ και την γειτονική Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.