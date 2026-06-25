Στην Ουγγαρία ο Kυρ. Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μαγιάρ και Κάρμαν

Στην Ουγγαρία μεταβαίνει την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ και τον υπουργό Οικονομικών ‘Αντρας Κάρμαν, με αντικείμενο τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τις προτεραιότητες του Eurogroup, καθώς και ζητήματα κοινού οικονομικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

«Προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ουγγαρία και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Σε περιόδους αλλαγών, η Ευρώπη προχωρούσε πάντοτε μπροστά μέσα από τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τη βούληση για την αναζήτηση κοινών λύσεων», δήλωσε πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Και συνέχισε: «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, καθώς οι οικονομίες μας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε υγιείς οικονομικές πολιτικές και στην περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.»