Στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα ο Νετανιάχου – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, με τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται στην ατζέντα.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί επίσης στην τελετή αποχαιρετισμού του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτηρίζει «φίλο του Ισραήλ».

Η συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ, η οποία αποτελεί την πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών από τον Φεβρουάριο και την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, πραγματοποιείται εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε επιφυλακή για την πιθανότητα η Τεχεράνη να αποφασίσει να επεκτείνει τις επιθέσεις της και να επιτεθεί στο Ισραήλ.