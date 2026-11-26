Επίσκεψη εργασίας στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει από την 1η έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026 ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου , με σειρά επαφών με εκπροσώπους της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, μέλη του Κογκρέσου, καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και σημαντικών δεξαμενών σκέψης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Έλληνας υφυπουργός αναμένεται να αφιχθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα το απόγευμα της Δευτέρας, 30 Νοεμβρίου, ενώ το επίσημο πρόγραμμα των επαφών του θα ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.

Συναντήσεις στο Κογκρέσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα δοθεί στις συναντήσεις με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου και κυρίως με Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και του αμερικανικού νομοθετικού σώματος. Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου θα πραγματοποιήσει επαφές στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι συναντήσεις αυτές προσφέρουν στην ελληνική πλευρά την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις της Αθήνας για ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, καθώς και να ανταλλάξει απόψεις για τις διεθνείς εξελίξεις. Στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ιδιαίτερη σημασία έχουν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία, οι διατλαντικές σχέσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, στις 9:30 το πρωί, ώρα Ουάσιγκτον, ο υφυπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε συζήτηση στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (School of Advanced International Studies – SAIS).

Συνομιλητής του θα είναι ο καθηγητής Sinisa Vukovic, διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Παγκόσμιας Πολιτικής (Master of Arts in Global Policy – MAGP).

Η παρουσία του Έλληνα υφυπουργού σε ένα από τα σημαντικότερα αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στον τομέα των διεθνών σχέσεων αποτελεί ευκαιρία για την παρουσίαση των ελληνικών προσεγγίσεων απέναντι στις σύγχρονες διεθνείς και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Επαφές στο Atlantic Council

Την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, ο κ. Χατζηβασιλείου θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Atlantic Council, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες δεξαμενές σκέψης της Ουάσιγκτον, που δραστηριοποιείται στους τομείς των διεθνών σχέσεων, της ασφάλειας και της διατλαντικής συνεργασίας.

Ακολούθως, θα έχει ξεχωριστή συνάντηση με τους εκτελεστικούς διευθυντές του οργανισμού.

Οι επαφές με αμερικανικά κέντρα στρατηγικών μελετών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρουν στην ελληνική διπλωματία τη δυνατότητα να επικοινωνεί τις θέσεις της πέραν των επίσημων κυβερνητικών διαύλων, σε έναν ευρύτερο κύκλο αναλυτών και διαμορφωτών της εξωτερικής πολιτικής.

Η σημασία της επίσκεψης στην αμερικανική πρωτεύουσα

Η τριήμερη επίσκεψη του Τάσου Χατζηβασιλείου στην Ουάσιγκτον συνδυάζει την κυβερνητική, την κοινοβουλευτική και τη δημόσια διπλωματία, με επαφές σε διαφορετικά επίπεδα του αμερικανικού πολιτικού και ακαδημαϊκού συστήματος.

Η διατήρηση της επικοινωνίας με το Κογκρέσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα αμερικανικά κέντρα στρατηγικών μελετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η επίσκεψη του Έλληνα υφυπουργού αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου.

Στο μέχρι στιγμής διαθέσιμο πρόγραμμα δεν προσδιορίζονται τα ονόματα όλων των Αμερικανών αξιωματούχων με τους οποίους θα συναντηθεί, ούτε η αναλυτική θεματολογία των συζητήσεων.