Στην ομιλία Ρούμπιο στη Πνύκα η Αφροδίτη Νέστορα:«Η τρομοκρατία δεν μπορεί να νικήσει τη δημοκρατία»

Στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα παρευρέθηκε η Αφροδίτη Νέστορα , έπειτα από πρόσκληση της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σε ανάρτησή της, εξήγησε ότι η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη προσωπική σημασία, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε καταδικάσει δημόσια την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της.

Ακούγοντας τον Ρούμπιο, όπως ανέφερε, σκέφτηκε ότι «οι αξίες της Δύσης που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό η ελληνική σκέψη —η δημοκρατία, η ελευθερία, το κράτος δικαίου και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια— απαιτούν καθημερινή υπεράσπιση, ιδιαίτερα όταν απειλούνται από τη βία και τον φανατισμό».

Η ανάρτησή της έκλεισε με τα λόγια: «Γνωρίζω τι σημαίνει πολιτική βία. Τι σημαίνει να αφήνει σε μια οικογένεια απώλεια και πληγές που δεν κλείνουν. Γνωρίζω, όμως, και κάτι ακόμη: η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Η ελευθερία δεν παραδίδεται. Και ο φόβος δεν μπορεί να αποφασίζει ποιος θα μιλά και ποιος θα σωπαίνει».

Τι είχε δηλώσει ο Ρούμπιο τον Ιούλιο

Η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση είχε γίνει σε ειδική διάσκεψη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την «αντιμετώπιση της επανεμφάνισης της πολιτικής τρομοκρατίας».

Μιλώντας για τη Βάγια Νέστορα, ο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι «εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε επίσης εκφράσει τα συλλυπητήριά της μέσω του X, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».

Η ευχαριστήρια επιστολή της Νέστορα στον Ρούμπιο

Λίγο μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η Αφροδίτη Νέστορα είχε αποστείλει στον Ρούμπιο ευχαριστήρια επιστολή μέσω της πρέσβειρας.

«Η ρητή αναγνώρισή σας ότι οι επιθέσεις αυτές έπληξαν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές μας αξίες στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ότι ο ιδεολογικά υποκινούμενος εξτρεμισμός και οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν έχουν θέση σε καμία ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία», ανέφερε στην επιστολή για τις επιθέσεις της 1ης Ιουλίου.

Η συνομιλία με τον Καρλ Γουότσον

Κατά την εκδήλωση της Τετάρτης (7/10), η κ. Νέστορα συνομίλησε με τον Καρλ Γουότσον, επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η προηγούμενη συνάντησή τους είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν πρόσκλησης του κ. Γουότσον. Τότε είχαν συζητήσει τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της κ. Νέστορα, καθώς και τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ελλάδα.