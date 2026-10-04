Στην μάχη της δεύτερης θέσης το ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

“Τώρα αρχίζουμε”. Με την φράση αυτή απάντησε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όταν του θέσαμε το ερώτημα αν η μάχη της δεύτερης θέσης άνοιξε ξανά. Και η φράση αυτή αποκαλύπτει το ευρύτερο κλίμα, που επικρατεί στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είδε στην τελευταία δημοσκόπηση την διαφορά της σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να μειώνεται στο 1.4%. Αλλά και όλες τις υπόλοιπες που έδειξαν ότι το κόμμα παρουσιάζει σταδιακή άνοδο.

Όπως φαίνεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για το ΠΑΣΟΚ μία αφετηρία για να ξεκινήσει το κούνημα της περίφημης βελόνας. Αυτής που είχε μείνει στάσιμη ή παρουσίαζε πτωτική πορεία μετά την εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. πριν από τέσσερις μήνες. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει έδαφος και τώρα θέτει νέους στόχους. Πρώτα να προσπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέχεια να κοιτάξει κατάματα την Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου αυτό είχε πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ, δηλαδή πως στόχος είναι η πρώτη θέση.

Στο κόμμα αποδίδουν την αλλαγή της εικόνας στο ότι παρουσίασαν στην ΔΕΘ ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις, ειδικά στο οικονομικό επίπεδο. Σε αντίθεση, όπως λένε, με τις ασάφειες του κ. Τσίπρα. Και προσθέτουν πως τώρα που η συζήτηση μεταφέρεται σε αυτό το πεδίο, δηλαδή το προγραμματικό, διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Εκτιμούν δε πως όσο περνάει ο χρόνος και μεταφέρεται το πρόγραμμα του κόμματος στην κοινωνία θα σημειώνουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Το πως θα μεταφερθεί το περιέγραψε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου: “Στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρουσίαση των προτάσεων χωριό-χωριό, νησί-νησί, σπίτι-σπίτι”.

Στο πλαίσιο αυτό το βάρος θα πέσει στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα του. Μία περιοχή πάντως που έχουν σημαδέψει είναι η Δυτική Αττική. Εκλογική περιφέρεια που το κόμμα βρέθηκε τέταρτο με ποσοστό 8.92% και 18.396 ψήφους. Εκλογική περιφέρεια στην οποία άλλοτε κυριαρχούσε και παραδοσιακά διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς. Αυτούς που θέλει να ενεργοποιήσει και πάλι.

Πίεση

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση. Βάζοντας μπροστά το ζήτημα τη ακριβείας και κατηγορώντας την κυβέρνηση πως άργησε ανεπίστρεπτα. Παράλληλα χαρακτήρισε “στήριξη – κοροϊδία” τα 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, υπενθυμίζοντας πως: “μόνο τον τελευταίο μήνα η τιμή του έχει εκτοξευθεί κατά 18 λεπτά. Οι καθυστερημένες ανακοινώσεις δεν καλύπτουν ούτε τις αυξήσεις του τελευταίου μήνα, την ώρα που η ακρίβεια έχει ήδη διαλύσει την αγορά”.

Θεωρεί επίσης η “Χαριλάου Τρικούπη” πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αύξηση των δόσεων σε 120 για χρέη στο δημόσιο και η αυστηροποίηση του νόμου για τους servisers ουσιαστικά δικαιώνουν τις θέσεις τους. Και παράλληλα προτείνουν την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη).

Ο δεύτερος παράγοντας πίεσης αφορά τα Τέμπη. Μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για πλημμέλημα παράβασης στο στόχαστρο του κόμματος έχει μπει ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μένει στη θέση του, αφού είχε ισχυριστεί πως “όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολό τοπίο μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα”. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η παραπομπή Τριαντόπουλου στην ουσία εκθέτει τον κ. Φλωρίδη. Για αυτό και ζητούν την παραίτηση του.