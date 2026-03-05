Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, αναμένεται να μεταβεί την Κύπρο αργότερα σήμερα. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται μετά την επίθεση που δέχτηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι από ένα drone την Κυριακή, ενώ και άλλα drone έχουν αναχαιτιστεί τις τελευταίες ημέρες.

Μετά τις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού έχει ενισχυθεί στο μέγιστο επίπεδο.

Στην Κύπρο μεταβαίνει ο Βρετανός υπουργός Άμυνας