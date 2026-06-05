Στην Κύπρο για μια βδομάδα η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Ολγκίν – Θα επισκεφθεί Άγκυρα και Αθήνα

Στην Κύπρο θα βρίσκεται από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό , Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, η Ολγκίν «θα βρίσκεται στην Κύπρο από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 8 Ιουνίου».

Όπως σημείωσε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με αντικείμενο τη συζήτηση της «πορείας προς τα εμπρός» στο Κυπριακό.

Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ανέφερε επίσης ότι η θα ταξιδέψει στην ‘Αγκυρα και την Αθήνα για περαιτέρω συναντήσεις και διαβουλεύσεις.