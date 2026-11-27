Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, όπως ανέφερε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ήρεμη».

Ερωτηθείς στο περιθώριο τελετή απονομής πράσινου μπερέ στο Σταυροβούνι για την πορεία των ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους για την ηλεκτρική διασύνδεση και για το ενδεχόμενο τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι «το έργο GSI είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πραγματοποιείται μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή γαλλικών εταιρειών».

Όπως σημείωσε, «το πλοίο βρίσκεται σήμερα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατάσταση είναι ήρεμη».

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση «παρακολουθείται από κοντά και σε χαμηλούς τόνους», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν κατ’ ευχήν.