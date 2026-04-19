Στην Κρήτη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στην Κρήτη συνεχίζεται ο προσυνεδριακός διάλογος στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Το προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές», θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 20 Απριλίου, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Candia Maris, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη:

Στο πρώτο, θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Χάλκης, τον πρόεδρο της κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία έφορο αρχαιοτήτων.

Χάρης Μαμουλάκης: Επικοινωνιακή παράσταση με σκηνικό τα «μεγάλα έργα» και τις «υποδομές»

«Η νέα κάθοδος του κ. Μητσοτάκη στην Κρήτη, τη Δευτέρα 20 Απριλίου, δεν αποτελεί παρά ακόμη μία επικοινωνιακή παράσταση με σκηνικό τα «μεγάλα έργα» και τις «υποδομές», την ώρα που οι πολίτες της Κρήτης βιώνουν καθημερινά την εγκατάλειψη, τις καθυστερήσεις, τις παλινωδίες και το τεράστιο κόστος των κυβερνητικών επιλογών. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στο Ηράκλειο όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να επιχειρήσει να κρύψει πίσω από βαρύγδουπες εξαγγελίες το πραγματικό του αποτύπωμα στο νησί: επτά χρόνια χαμένων ευκαιριών, αναπτυξιακής στασιμότητας και έργων, που είτε σέρνονται, είτε εξελίσσονται σε βάρος της κοινωνίας και του δημόσιου συμφέροντος.

Στο Καστέλι, η κυβέρνηση πανηγύρισε, φωτογραφήθηκε και μοίρασε υποσχέσεις για λειτουργία του νέου αεροδρομίου το 2027. Σήμερα, η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει με εκκωφαντικό τρόπο τα κυβερνητικά αφηγήματα, αφού η παράδοση μετατίθεται ήδη για το 2028, ενώ ακόμη και αυτό το χρονοδιάγραμμα αμφισβητείται σοβαρά, με εκτιμήσεις που φτάνουν πλέον έως και το 2029. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση επιμένει να θυσιάσει μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 21ου αιώνα στην Κρήτη, επιλέγοντας να χωροθετήσει το ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα, σε μια επιλογή που προσβάλλει ευθέως την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και προκαλεί δικαιολογημένη οργή στην τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, για το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ουσιαστικό. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε ούτε καν να επιλύσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, αφήνοντας μια κρίσιμη δημόσια περιουσία να παραμένει εγκλωβισμένη στην αβεβαιότητα, με ορατό τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε ένα νέο «Ελληνικό», παγιδευμένο επί δεκαετίες σε ατέρμονες καθυστερήσεις, σχεδιασμούς χωρίς αντίκρισμα και αδράνεια χωρίς τέλος. Στον ΒΟΑΚ, η εικόνα είναι ακόμη πιο προκλητική. Η κυβέρνηση έσπευσε να εγκαταστήσει ανάδοχο στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο χωρίς να έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα τίποτα ουσιαστικό, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει τετελεσμένα και να προετοιμάσει το έδαφος για σκιώδη διόδια εις βάρος των πολιτών. Στα τμήματα Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ υπέρ των αναδόχων, επειδή ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του έστησαν ένα προεκλογικό σκηνικό το 2023, εγκαθιστώντας εργολάβους χωρίς να έχουν προχωρήσει οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις. Με άλλα λόγια, οι Κρητικοί πληρώνουν σήμερα τον λογαριασμό των προεκλογικών φιεστών της ΝΔ… Οι πολίτες της Κρήτης γνωρίζουν πια πολύ καλά να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την προπαγάνδα. Και να είναι βέβαιος ο κ. Μητσοτάκης ότι, όταν έρθει η ώρα της λαϊκής κρίσης, οι Κρητικοί θα δώσουν τη δική τους απάντηση», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο.