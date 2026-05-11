Στην κορυφή της Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη – Χρυσό μετάλλιο στο Ταεκβοντό

Στην κορυφή της Ευρώπης στο Ταεκβοντό βρίσκεται η Στέλλα Μαρεντάκη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο επετειακό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών που διεξάγεται στο Μόναχο 50 χρόνια μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η πορεία της προς την κορυφή ήταν εντυπωσιακή. Στη φάση των “16” επικράτησε με 2-0 της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροάτισσας Ντόρις Πόλε στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σέρβα αργυρή Ολυμπιονίκη Αλεξάντρα Πέρισιτς, παίρνοντας τη νίκη με 2-0.

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου

Στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Μαρεντάκη μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα. Παρότι η αντίπαλός της ισοφάρισε προσωρινά σε 4-4, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε ρυθμό και κατέκτησε τον πρώτο γύρο με 16-6.

Στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε απόλυτα, δεν επέτρεψε στη Μάρτον να αντιδράσει και με το εμφατικό 29-4 σφράγισε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο με συνολικό σκορ 2-0.