Στην Κορινθία κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο των περιοδειών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κορινθία.

Στο κλιμάκιο που πραγματοποίησε σειρά επαφών με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, τους συνεταιρισμούς και τοπικές υπηρεσίες, μετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κορινθίας Δημήτρης Σουφρίλας και τοπικά κομματικά στελέχη.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Δημαρχείο Νεμέας, όπου ο κ. Σχοινάς συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κώστα Φρούσιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και οι προοπτικές ενίσχυσης της αμπελουργίας και της τοπικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφθηκε τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας, όπου ενημερώθηκε για την πορεία της φετινής παραγωγής, τις εξαγωγικές προοπτικές του επώνυμου τοπικού κρασιού, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί και οι οινοπαραγωγοί.

Ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νεμέας, όπου είχε αναλυτική συζήτηση με τη διοίκηση για τις ανάγκες των παραγωγών και τις δυνατότητες περαιτέρω στήριξης του συνεταιριστικού κινήματος.

Στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κόρινθο, ο κ. Σχοινάς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Αναστάσιο Γκιολή, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σπύρο Ζαχαριά και την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα-Κώνστα. Συναντήθηκε επίσης στην Κόρινθο με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Κορινθίας, όπου ο κ. Σχοινάς είχε εκτενή συζήτηση με τη διεύθυνση και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών -λόγω ζωονόσων- για την κτηνοτροφία.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς βρέθηκε και στο Επιμελητήριο Κορινθίας, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, αγροτικών συνεταιρισμών και αγρότες της περιοχής, παρουσία του Βουλευτή Κορινθίας Κώστα Κόλλια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, το κόστος παραγωγής, τις υποδομές και τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου της Κορινθίας, με τον Υπουργό να ακούει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση με στελέχη της ΔΕΕΠ Κορινθίας, με τα οποία αντάλλαξε απόψεις για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά ΜΜΕ, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε:

«Ολοκλήρωσα την επίσκεψή μου στον Νομό Κορινθίας, στο πλαίσιο των περιοδειών που οργανώνουμε ως Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ενθαρρυμένος από την εικόνα της οικονομίας της περιοχής. Η Κορινθία, άλλωστε, ήταν πάντοτε ένα βαρόμετρο της εθνικής οικονομίας. Είναι σαφές ότι στην Ελλάδα τα πράγματα στον οικονομικό τομέα βελτιώνονται ραγδαία. Οι ελληνικές επιδόσεις είναι πλέον αναγνωρίσιμες σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως και συγκαταλεγόμαστε στις τρεις-τέσσερις οικονομίες της Ευρωζώνης με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Και φυσικά, αυτή η πρόοδος πρέπει να αποτυπώνεται και στον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί τη δική μου ευθύνη. Αυτό ακριβώς υπηρετεί και η σημερινή μας παρουσία στην Κορινθία, μια περιοχή-πρότυπο ποιοτικής γεωργίας. Στη Νεμέα συζητήσαμε με τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς και επιβεβαιώσαμε τη στήριξη της Πολιτείας προς τον αμπελοοινικό τομέα, ιδιαίτερα για τις ζημιές που προκάλεσε ο πρόσφατος παγετός.

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να αποτελεί την πιο αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι τα τελευταία επτά χρόνια αποδείξαμε, ως παράταξη, ότι μπορούμε να κρατάμε σωστά το πηδάλιο της χώρας. Πλησιάζει η στιγμή που οι Έλληνες θα σταθούν μπροστά στην κάλπη και πιστεύω ότι θα βρουν τον τρόπο να εκφράσουν αυτή την εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Η έγνοια μας, η μόνη μας έγνοια, ο μόνος μας αντίπαλος, είναι τα προβλήματα του τόπου».