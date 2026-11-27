Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η επίσκεψη έχει προσκυνηματικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι αφιερωμένη στον προστάτη και ιδρυτή του, Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στην πόλη, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», ενώ θα πραγματοποιήσει και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Παράλληλα, το Σάββατο έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.