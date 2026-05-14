Στην Κομοτηνή για τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης ο ΥΜΑΘ Κ. Γκιουλέκας

Ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Κομοτηνής και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, οι οποίες κορυφώθηκαν σήμερα με την καθιερωμένη παρέλαση.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτήν τη λευτεριά, που μας χάρισαν εκείνοι που αγωνίστηκαν, που πολέμησαν, που έδωσαν τη ζωή τους. Αυτή τη λευτεριά, όμως, δεν μας την κληροδότησαν μόνο ως ένα δικαίωμα. Μας την κληροδότησαν, κυρίως, ως ένα καθήκον και ένα χρέος» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών σε δηλώσεις του μετά την παρέλαση, λέγοντας ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για να διατηρούμε ακέραιη την πατρίδα μας και να την παραδώσουμε πιο ισχυρή στους επερχόμενους και ευχήθηκε από καρδιάς «χρόνια πολλά από την ελεύθερη και πάντα περήφανη Θράκη».

Παράλληλα υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της Θράκης για την Βόρεια Ελλάδα και όλη την χώρα και την δέσμευση της κυβέρνησης για την στήριξη και οικονομική ενίσχυση της περιοχής.

Νωρίτερα ο ΥΜΑΘ κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της πόλης, ενώ παρέστη επίσης στην επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, στον χώρο του Ηρώου της πόλης.