Στην Κομισιόν η επιστολή Μελόνι με αίτημα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια – Τι απαντά

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε την Δευτέρα 18/5 ότι παρέλαβε την επιστολή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, προς την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αίτημα να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτει και μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν τόνισε ότι προτεραιότητά της είναι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ για τον τομέα της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάλαζ Ουιβάρι, εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε ότι «προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο είναι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων σημαντικών κονδυλίων της ΕΕ», εξηγώντας ότι περίπου 300 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσω εργαλείων όπως το NextGeneration EU, το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με περίπου 95 δισ. ευρώ να παραμένουν προς αξιοποίηση.

Όπως τόνισε ο κ. Ουιβάρι, «άρα υπάρχουν ακόμη περίπου 95 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Η κύρια προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια. Πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, εργαζόμαστε επίσης για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων».

Τέλος, ο ίδιος επισήμανε ότι πρόσφατα το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων έγινε πιο ευέλικτο, «για να υποστηρίξουμε ακριβώς αυτού του είδους τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων έλλειψης ενέργειας και υψηλών τιμών»