Στην Κίνα ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί για επαφές λίγο πριν την επίσημη επίσκεψη Τραμπ

Στην Κίνα μεταβαίνει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί μεταβαίνει για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (5/5) το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Κατά την επίσκεψη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις καθώς και για τις εξελίξεις στην περιοχή και διεθνώς», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Η παρουσία του Αραγτσί στην Κίνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται λίγο πριν την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα του κόκκινου δράκου και τις συναντήσεις που θα έχει με την ηγεσία της συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.