Στην Ίμβρο ο Αγγελούδης μετά από πρόσκληση Βαρθολομαίου

Στην Ίμβρο βρέθηκε Στέλιος Αγγελούδης, μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την υποστήριξη των βιβλιοθηκών των ελληνικών σχολείων του νησιού με την προσφορά βιβλίων.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχωρίζει τρεις στιγμές κατά τη διάρκεια διαμονής του στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

«Τα δάκρυα του Νίκου, ενός από τους 15 ομογενείς μας που κρατούν ζωντανό σήμερα το Σχοινούδι, του χωριού όπου χτυπούσαν πριν μερικές δεκαετίες 3.500 καρδιές. Τη συγκίνηση του επί σειρά ετών Προέδρου της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας – Θράκης Παύλου Σταματίδη, όταν βρέθηκα έξω από το πατρικό του σπίτι και τον κάλεσα.Τρίτη στιγμή, όταν είδα το μέλλον της Ίμβρου, τα 50 παιδιά της Ομογένειας, στη μεγάλη γιορτή των σχολείων για τη λήξη του σχολικού έτους».