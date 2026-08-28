Στην Ι. Μ. του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Βομβοκού Ναυπακτίας η Λίνα Μενδώνη

Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Βομβοκού Ναυπακτίας παραβρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, η υπουργός Πολιτισμού,Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην περιοχή για την παράδοση του έργου αναστήλωσης του ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου.

Η κ. Μενδώνη παρακολούθησε τον Μέγα Εσπερινό, στον οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος.

Το υπουργείο Πολιτισμού παρέδωσε πρόσφατα αποκατεστημένο το Καθολικό της Ιεράς Μονής. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Καθολικού, καθώς και η αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών και η συντήρηση του διακόσμου, πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, με προϋπολογισμό 812.700 ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».