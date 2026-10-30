Στην ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος – Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε blogs

Ο Αντώνης Ρέμος πέρασε την πόρτα της ΓΑΔΑ το το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10), με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του να δίνει λύση στο μυστήριο της παρουσίας του γνωστού τραγουδιστή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στην ΓΑΔΑ με σκοπό να επισκεφτεί τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.

Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση