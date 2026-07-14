Στην ΕΥΑΘ το νερό Φιλύρου – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Εξοχής

Ιστορική μέρα για τις περιοχές του Φιλύρου, του Χορτιάτη, της Εξοχής και του Ασβεστοχωρίου με την υπογραφή της σύμβασης για το έργο σύνδεσής τους στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ.

Οι τελικές υπογραφές ‘έπεσαν” στο Πανόραμα παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, δικαιώνοντας αγώνες 50 ετών.

Πρόκειται για έργο ιστορικό που η τοπική κοινωνία διεκδικούσε δεκαετίες και το οποίο στοχεύει να εξασφαλίσει στους πολίτες απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων κοινής ωφέλειας του Δήμου.

Η αναγκαιότητα του έργου σε αριθμούς

Προϋπολογισμός 13 εκατομμυρίων ευρώ για δίκτυα και υποδομές – Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συγχρηματοδότηση της ΕΥΑΘ

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου 14,5 χιλιομέτρων με 5αντλιοστάσια

Απρόσκοπτη υδροδότηση για τις περιοχές του Χορτιάτη, της Εξοχής, του Ασβεστοχωρίου και του Φιλύρου με 20.000 κυβικά νερού, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες πληθυσμού πάνω από 40.000 κατοίκους, αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου Παιδιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου / Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” που ολοκληρώνεται στο Φίλυρο.

Ο πληθυσμός της περιοχής με βάση την τελευταία απογραφή ανέρχεται σε 23.000, άρα καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες και μάλιστα για πολλά χρόνια.

«Με αυτό το έργο εξασφαλίζουμε σε πολίτες του δήμου απρόσκοπτη, ασφαλή πρόσβαση στο νερό. Θα κατασκευάσουμε το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης σε περιοχές, οι οποίες για χρόνια είχαν μεγάλη δοκιμασία και ταλαιπωρία», τόνισε ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου σημειώνοντας ότι με την παρέμβαση δίνεται λύση και στην υδροδότηση του νέου Παιδιατρικού νοσοκομείου που κατασκευάζεται στο Φίλυρο με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται να συνενωθούν υπό την ΕΥΑΘ οι επιχειρήσεις ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. «Για πολλά χρόνια στην πατρίδα μας υπήρχε ένας κατακερματισμός ο οποίος οδηγεί -ή οδηγούσε- σε ουσιαστικά κακοδιαχείριση του νερού. Έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Δεν σημαίνει ότι 735 δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν πολλές δημοτικές επιχειρήσεις που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει όμως ένας πολύ μεγάλος κατακερματισμός και στο κομμάτι της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις, να υπάρξει ένας ολιστικός σχεδιασμός. Γιατί κοινό όραμα όλων μας, ανεξαρτήτως πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, περιφερειακής, βουλευτών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, είναι να έχουμε έναν σκοπό: να υπάρχει απρόσκοπτη, προσιτή και ασφαλής πρόσβαση στο νερό για όλους τους πολίτες», ανέφερε.

«Κάθε σταγόνα νερού για μας είναι ένα δάκρυ»

Καλωσορίζοντας τον Υπουργό στο Δημαρχείο Πανοράματος ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε για την σπουδαία εξέλιξη:

«Κάθε σταγόνα νερού είναι και για την Πατρίδα μας ένα δάκρυ, δεδομένης της απειλής της λειψυδρίας με φόντο την κλιματική αλλαγή. Το αύριο του νερού γράφεται σήμερα. Το οραματικό έργο που υπογράψαμε θα εξυπηρετεί ανάγκες όχι μόνο του παρόντος αλλά κυρίως του μέλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται στην περιοχή με την οικιστική της ανάπτυξη αλλά και την ολοκλήρωση του Παιδιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου / ΙΣΝ. Σήμερα αποκαθίστανται ανορθογραφίες δεκαετιών. Ο δημότης του ίδιου δήμου, του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, είχε υπηρεσίες που του παρείχε η ΕΥΑΘ εάν έμενε στο Πανόραμα ή στην Πυλαία, ενώ στην περιοχή του Χορτιάτη, του Ασβεστοχωρίου, της Εξοχής και του Φιλύρου είχε υπηρεσίες της δημοτικής επιχείρησης, με διαφορετική τιμολόγηση, με διαφορετική λογική στη διαχείρισή του. Μάλιστα το κωμικοτραγικό στην περιοχή του Φιλύρου, το οποίο κρατά δεκαετίες τώρα, είναι ότι η μεν ευθύνη του νερού ανήκει στη δημοτική μας επιχείρηση, ενώ το δίκτυο αποχέτευσης ανήκει στην ΕΥΑΘ!!!».

«Το σπουδαίο αυτό έργο υλοποιείται χάρη στην καλή συνεργασία πολλών φορέων και πάνω απ’ όλα της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» τόνισε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ευχαριστώντας προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για την Μακεδονία και τη Θράκη Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, την διοίκηση της ΕΥΑΘ, τον Πρόεδρο Άγι Παπαδόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Άνθιμο Αμανατίδη, αλλά και τον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ Παγίων Γιώργο Ιωαννίδη.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Παγίων, Γιώργος Ιωαννίδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κώστα Γκιουλέκα, του Γενικού Γραμματέα Υδάτων, Πέτρου Βαρελίδη, του Προέδρου της ΕΥΑΘ, Άγι Παπαδόπουλου, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, των βουλευτών Β’ Θεσσαλονίκης Θόδωρου Καράογλου, Φάνη Παπά και Αρετής Παπαϊωάννου, του συντονιστή του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Συμβούλων.